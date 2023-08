Lourenço Ortigão agradece mensagens de aniversário com o filho ao colo

O ator Lourenço Ortigão celebrou mais um aniversário e usou as redes sociais para agradecer as mensagens, partilhando uma imagem com Vicente ao colo.

Na quarta-feira, dia 9 de agosto, Lourenço Ortigão comemorou mais um aniversário. O ator completou 34 anos e a companheira, Kelly Bailey, não deixou de assinalar a data com uma publicação dedicada ao namorado.

“A celebrar a vida que é ainda mais bonita partilhada contigo meu amor! Cada dia que passa sinto ainda mais orgulho e admiração pela pessoa que és”, escreveu.

Lourenço Ortigão utilizou as redes sociais de modo a agradecer todo o carinho que recebeu no seu dia de anos.

“34 anos de Lourenço, um mês de Vicente. Impossível imaginar um dia mais perfeito do que este. Obrigado por todas as mensagens (prometo que vou respondendo com calma), por tudo o que proporcionaram, por toda a onda de amor que me enviaram neste dia. 9 de agosto de 2023 vai ficar na minha memória como um dos anos mais especiais de sempre. Foi um super dia de anos, obrigado!”, lê-se na legenda.

Na publicação do ator, Lourenço partilhou um álbum de fotografias no qual aparece a segurar o filho, Vicente, no colo, que nasceu a 9 de julho.