Lourenço Ortigão assinala quatro meses do filho Vicente

Vicente Blue, filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, nasceu em julho. Esta quinta-feira, 9 de novembro, o pai assinalou os quatro meses de vida do filho.

No passado mês de julho, dia 9, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey deram as boas-vindas ao primeiro filho. A notícia foi avançada pelo casal, através de uma fotografia dos atores com o bebé, publicada nas redes sociais.

O casal tem vivido uma onda de amor nos últimos meses com Vicente Blue. Esta quinta-feira, dia 9 de novembro, o bebé completou quatro meses, dia que foi assinalado pelo pai.

Nas redes sociais, Lourenço partilhou um vídeo, no qual o filho aparece deitado no seu colo a dormir e escreveu: “A celebrar efusivamente os quatro meses do Vicente”.

De relembrar que o casal já viajou com o bebé duas vezes: a primeira foi para a Ilha da Madeira e a segunda, que aconteceu recentemente, foi para a capital francesa, Paris.