Lourenço Ortigão celebra aniversário na praia com Kelly Bailey

Depois do jantar organizado pela atriz no restaurante de Olivier da Costa, o casal rumou ao Algarve para acabar de comemorar os 31 anos do ator.

Lourenço Ortigão fez 31 anos, no passado domingo, e foi surpreendido pela namorada, Kelly Bailey, com um jantar de sushi no restaurante do conhecido cozinheiro Olivier da Costa. Mas as celebrações do aniversário do intérprete da TVI não se ficaram por aqui e o casal rumou, como habitualmente, à Quinta do Lago, no Algarve, para terminar a festa.

É com uma imagem dentro de água e com a atriz – que vai protagonizar a próxima novela da TVI, “Bem Me Quer -, às costas que Lourenço Ortigão faz o balanço da data.

“31 já cá cantam! Ontem tive o dia perfeito, rodeado dos que mais amo e com a melhor energia de sempre!” começou por referir no perfil de Instagram.

“Obrigado por todas as mensagens, vídeos, voices, chamadas. Obrigado a todos os que se lembraram de mim, e obrigado a minha família, aos melhores amigos do mundo e a ti Ké por tornarem o meu dia inesquecível. Sou muito feliz! Venha o próximo”, concluiu o ator nas redes sociais.