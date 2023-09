Lourenço Ortigão celebra dois meses do filho: “Dois meses a amar-te”

Lourenço Ortigão foi pai pela primeira vez há dois meses, quando nasceu Vicente, fruto do relacionamento com Kelly Bailey.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey foram pais pela primeira vez há dois meses. Vicente Blue nasceu no dia 9 de julho. No passado sábado, o marco dos dois meses de vida do filho não passou em branco.

Nas redes sociais, o ator partilhou uma fotografia do bebé que encantou os seguidores e o público.

“Dois meses a amar-te. Temos jeito para isto Kelly Bailey”, escreveu na legenda da imagem.

“Bebé lindo”, comentou Joana Duarte. “Não se aguenta. Queridos”, escreveu Sofia Cerveira. “Coisa mais querida”, elogiou Pipa Areosa. “Amor”, referiu, Rita Pereira.

Recentemente, Lourenço Ortigão deu a primeira entrevista após ser pai. O ator foi convidado de Júlia Pinheiro e falou sobre a paternidade.