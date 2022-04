Lourenço Ortigão explica quais as cenas mais difíceis de gravar n’”O Clube”

Lourenço Ortigão explicou, durante a apresentação da nova grelha de programação da SIC, quais às cenas mais difíceis de gravar na terceira temporada d’”O Clube”.

Aos 32 anos, o ator mudou-se para a estação de Paço de Arcos, abandonando a TVI, e a agora prepara-se para se estrear na plataforma de streaming OPTO no seu primeiro projeto na estação com “Kiko” d’”O Clube”.

“Veio de Ibiza e trouxe dinheiro que não era dele para investir n’O Clube. Vai ter alguns negócios obscuros que o podem prejudicar mas não é mau, não é má pessoa”, explicou aos jornalistas.

Sobre o mais difícil das gravações, o intérprete admitiu que foram as cenas íntimas. “N’O Clube gravamos só com uma cena e, por isso, conseguimos dar mais ênfase ao pormenor, mostramos mais sem fazer mais. Mas não deixam de ser cenas íntimas, temos de nos tocar e ter intimidade com pessoas que não são nossas parceiras”, prosseguiu.

O artista assumiu ainda estar “motivado e feliz” com esta nova fase em que está a “rejuvenescer” profissionalmente.