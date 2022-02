Lourenço Ortigão e David Carreira abraçam namoradas em topless

Lourenço Ortigão e David Carreira abraçaram as respetivas namoradas, Kelly Bailey e Carolina Carvalho, que estavam a fazer topless.

Os dois amigos surgiram na praia ao final da tarde a abraçar as companheiras que estavam sem a parte de cima do biquíni. O momento foi eternizado por David Carreira no perfil de Instagram.

“Prometo que vou cuidar de ti”, escreveu o filho de Tony Carreira.

De seguida, a namorada do artista respondeu: “Amo-te! Amo-vos”. Já a companheira do ator da SIC atirou: “Amo-vos! Bando dos quatro”.

O grupo já tinha desfrutado de um fim de semana romântico na Madeira. Lourenço Ortigão, David Carreira, Kelly Bailey e Carolina Carvalho publicaram diversas fotos nas redes sociais, nomeadamente do Cabo Girão.