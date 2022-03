Lourenço Ortigão leva namorada, Kelly Bailey, e família à Madeira para festejar os anos do irmão

Lourenço Ortigão viajou, este fim de semana, com a namorada, Kelly Bailey, e a família até à Madeira para celebrar o aniversário do irmão Tomás.

O ator da TVI quis dar a conhecer um dos seus locais favoritos aos pais. Por isso, o intérprete aproveitou o facto do irmão Tomás ter completado 35 anos para levar a família até à ilha.

“Este fim de semana foi especial. Levei a minha família (quase toda) para o meu refúgio para comemorar os anos do meu irmão Tomás. Confesso que me faltava mostrar aos meus pais o lado que me preenche e me transmite paz”, confessou no perfil de Instagram.

“A Madeira é incrível e isso toda a gente sabe”, prosseguiu, referindo que “a organização, o controlo no aeroporto, o cuidado das pessoas e os pouquíssimos casos” fizeram-no sentir em “segurança”.

Lourenço Ortigão já tinha utilizado a sua conta para homenagear o irmão: “É o meu melhor amigo, confidente, braço direito, a pessoa por quem ponho as mãos no fogo, que está sempre lá, me apoia, ajuda, alinha nas minhas loucuras, gere a minha vida, o Villa Saboia, as minhas finanças, e tanto mais. Já passámos por tanto que há pouco que não conheça em ti e tu em mim. […]”, afirmou.