Lourenço Ortigão faz apelo após nomeação para os “People Choice Awards”

O ator português está nomeado na categoria de “Social Star Portugal”, da recente edição dos E! People Choice Awards, e fez um apelo nas redes sociais.

Apesar do evento que destaca “as maiores celebridades do cinema, televisão, música, cultura pop e também das redes sociais” estar marcado apenas para o dia 15 de novembro, foi revelado, esta quinta-feira, que Lourenço Ortigão está entre os nomeados dos “People Choice Awards”, do canal E!, na categoria de “Social Star Portugal”.

Nas redes sociais, o ator confessou estar orgulhoso pelo reconhecimento e apelou ao apoio dos fãs para vencer a “viagem à segunda casa, Los Angeles”.

“É a primeira vez que estes prémios norte-americanos, que existem desde 1975, têm nomeados portugueses. Melhor ainda, o prémio é uma viagem à minha segunda casa, Los Angeles, onde já passei grandes temporadas e onde tenho grandes amigos que já não vejo há muito tempo. Gostava muito que votassem em mim, se ganhar será por vocês”, lê-se na publicação no Instagram.

Entre os nomeados estão ainda Kelly Bailey, Carolina Loureiro, a influenciadora digital Helena Coelho, Angie Costa, Soraia Tavares, Raquel Strada e Guillaume Lalung.