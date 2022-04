Lourenço Ortigão homenageia Filipe Duarte: “Por instinto, continuo a querer ligar-te”

Quase meio ano depois da morte de Filipe Duarte, Lourenço Ortigão homenageou publicamente o amigo e colega de profissão nas redes sociais.

O ator recordou, este domingo, o amigo nas redes redes sociais com uma publicação na qual destacou a falta que este lhe faz “todos os dias” e que continua “a ser um pilar” apesar de não estar presente.

“Fazes-me falta. Todos os dias. O que eu mais queria que estivesses aqui, me abraçasses mais uma vez e me dissesses que estás orgulhoso de mim. Por instinto, continuo a querer ligar-te várias vezes ao dia, como se o meu cérebro negasse maturar a ideia de que não vais estar do outro lado da linha. Ouço a tua voz inconfundível a cada passo que dou.

Continuas a ser um pilar na minha vida e hei de continuar sempre a querer ser como tu! Que sorte que tenho na vida por te ter tido de forma tão plena”, lê-se na legenda de uma fotografia partilhada por Lourenço Ortigão, em que ambos surgem abraçados.

Recorde-se que o ator morreu em abril, aos 46 anos, na sequência de um enfarte do miocárdio fulminante.

