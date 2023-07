Lourenço Ortigão mostra vídeo carinhoso da gravidez de Kelly Bailey

O ator Lourenço Ortigão está prestes a ser pai pela primeira vez e, nas redes sociais, partilhou um vídeo com Kelly Bailey.

Kelly Bailey está grávida pela primeira vez. A atriz e o companheiro, Lourenço Ortigão, esperam o primeiro filho do casal. A notícia da gravidez foi dada no início do ano e, desde então, o casal tem partilhado alguns registos desta jornada.

Esta terça-feira, dia 4 de julho, Lourenço Ortigão partilhou nas redes sociais um vídeo amoroso da companheira e… da companheira de quatro patas.

“Cá em casa todos te esperamos…”, escreveu o ator da SIC na legenda. No vídeo pode ver-se Kelly Bailey deitada no sofá, com a barriga de fim de gravidez de fora e que está a ser acariciada pela cadela do casal, Lua.

Na caixa de comentários, os milhares de seguidores ficaram derretidos. “Ai adoro, o meu cão fazia o mesmo”, escreveu Jessica Athayde. “Parecem olhinhos humanos… que fofos”, notou Daniela Ruah. Entre as centenas de comentários, os corações são os mais vistos.

O sexo do bebé já é conhecido por Lourenço e Kelly, mais ainda não foi revelado ao público.