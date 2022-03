Lourenço Ortigão surge com novo “look” e fãs não resistem

Lourenço Ortigão surgiu com um novo visual no programa deste sábado na TVI. Nas redes sociais, o ator recebeu diversos elogios por parte dos fãs.

O namorado da atriz Kelly Bailey decidiu cortar o cabelo, aparecendo com o novo visual na emissão da estação de Queluz de Baixo. No perfil de Instagram, os seguidores elogiaram o novo “look” do ator.

“Lindo, sempre muito elegante”, “Muito mais giro”, “Estás super estiloso”, “Fica muito bem”, “coisa maaaa linda”, “tu estás fantástico”, “fica-te muito bem” e “o corte de cabelo também está fixe” foram alguns dos comentários que surgiram.

A transmissão do programa “Em Família” foi dedicada, este sábado à tarde, ao cinema. Além de Lourenço Ortigão, passaram pelo formato Rita Pereira, Sílvia Rizzo, Mónica Jardim, Mariza Cruz, Maria Alice, Ruben Rua, Pedro Fernandes e Maria Cerqueira Gomes.