Lourenço Ortigão sobre “Hell’s Kitchen Famosos”: “Não sabia se ia conseguir acabar o programa”

Na final do “Hell’s Kitchen Famosos”, Lourenço Ortigão foi consagrado o vencedor do programa. Apesar de ter saído vitorioso, o ator confessou que foram dias duros e exigentes, porque não sabia se iria conseguir estar no programa até ao fim.

Lourenço esteve no “Casa Feliz”, com Diana Chaves e João Baião, no qual falou sobre o cansaço e o receio que teve na época, uma vez que as gravações do programa terminaram dias antes de Vicente Blue, o filho do ator, nascer.

“Eu estava cansado na altura, porque isto calhou numa fase em que a Kelly estava no final da gravidez. Eu não sabia se ia conseguir acabar o programa. O bebé estava em risco de nascer. E ainda estava a gravar outros projetos. Foi muito exigente”, contou.

Apesar do cansaço, Lourenço afirma ter dado o seu melhor. “Eu quando tenho um desafio, tento ser muito pragmático. Tento dar sempre o meu melhor. Eu fico frustrado se não der o meu melhor”.