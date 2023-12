Lourenço Ortigão sobre Nuno Graciano: “Passava o Natal connosco”

Lourenço Ortigão foi um dos convidados de Júlia Pinheiro e falou sobre Nuno Graciano e a falta que fará este Natal.

Esta quinta-feira, Júlia Pinheiro recebeu os finalistas do “Hell’s Kitchen Famosos”, Lourenço Ortigão e Ana Marta Ferreira. A certa altura, o ator falou sobre os planos para o Natal deste ano.

“Este Natal é diferente! Há pessoas que passam o Natal connosco e infelizmente já não estão cá, hoje até faria anos”, começou por dizer Lourenço, referindo-se a Nuno Graciano, que completaria 55 anos.

“É uma pessoa que passava o Natal connosco, as nossas famílias cruzavam-se. Por isso, este ano estou a pensar em passar só com a Kelly e com o bebé. Se calhar vou fazer um Natal um bocadinho diferente”, disse.

Nuno Graciano faleceu no passado dia 7 de dezembro, após ter sido vítima de um AVC. O seu aniversário, esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, foi assinalado pelo seu filho Tomás.