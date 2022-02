Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado

O ex-casal terminou o noivado. O fim do relacionamento amoroso foi confirmado por Jade Magalhães numa publicação nas redes sociais.

Depois de ter sido pedida em casamento há um ano em Portugal, durante uma viagem de balão de ar quente, a influenciadora digital anunciou, numa publicação no Instagram, o fim do noivado com o cantor brasileiro.

“Sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e lancei-me de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan”, revelou.

Sem explicar o motivo da separação, Jade Magalhães sublinhou que está “tranquila e em paz por ter dado o melhor” pela relação “até ao fim” e precisa de “aceitar e seguir em frente”.

“Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer”, acrescentou.

