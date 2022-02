Luana Piovani critica Cristina Ferreira e admite que foi sondada para o “Big Brother Famosos”

Luana Piovani recorreu às redes sociais para dar a sua opinião sobre a polémica que envolve Bruno de Carvalho e Liliana Almeida e criticou Cristina Ferreira.

A atriz, de 45 anos, começou por fazer uma revelação: “Eu fui convida para participar… e enfim não deu nem para ir até à página dois, porque….sei lá o que é que eles têm na cabeça. Negociação tipo, parva…”.

A intérprete confessou que foi alertada por uma amiga sobre o caso de alegada violência e manipulação de Bruno de Carvalho com a ex- Non Stop e falou sobre a postura da produção: “Ela mostrou-me umas cenas de uma violência psicológica que rolou aqui, na cara de todo o mundo né, e rolou uma passada de pano…”.

De seguida criticou Cristina Ferreira: “E aí a apresentadora uma mulher e me manda uma frase: ‘Temos médicos, aqui’ enfim, uma confusão uma coisa velada, horrorosa, e ai eu fiquei meio surpresa…”.

“Para minha alegria, ela dividiu comigo uns pensamentos de um pessoal português e eu fiquei contente porque há uma indignação… tem que haver! Não é possível que nos dias de hoje as pessoas não entendam que existem vários níveis de agressão e o psicológico é um deles e é terrível. Nós vivemos em sociedade e não podemos deixar que este tipo de coisa passe impune…”, rematou.