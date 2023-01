Luana Piovani despede-se da novela “Sangue Oculto”: “Adoro encerrar ciclos”

Luana Piovani despediu-se da novela “Sangue Oculto”, da SIC. A atriz brasileira agradeceu o convite ao diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

A intérprete terminou a sua participação na trama do terceiro canal, protagonizada por Sara Matos. Por isso, no perfil de Instagram, a artista despediu-se do elenco de atores e restante equipa técnica.

“Hoje acaba a minha participação na novela. A minha primeira vilã. Eu adoro começar e encerrar ciclos e hoje celebro um dos grandes”, começou por escrever. “Estou grata à SIC, ao Daniel Oliveira e a toda a equipa da SP Televisão”, acrescentou.

Além de Luana Piovani e Sara Matos, também fazem parte do elenco Sofia Alves, Mariana Pacheco, Lia Gama, Júlia Palha, Ana Marta Ferreira, Renato Godinho, João Catarré, entre outros.

Também Marcantonio Del Carlo se despediu das gravações de “Sangue Oculto”. “Termina uma viagem que comecei em julho do ano passado. Obrigado à SIC, à SP Televisão, a todo o elenco, direção de atores, equipa técnica e de produção”, disse.