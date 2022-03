Luana Piovani e as dificuldades da educação dividida dos filhos: “Angústia no meu peito”

Luana Piovani recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 2 de dezembro, para desabafar sobre o comportamento dos filhos após passarem tempo com o pai, Pedro Scooby.

A apresentadora, de 45 anos, gravou um vídeo, no perfil de Instagram, em que explica que ficou chocada com alguns comportamentos dos filhos depois de estarem um período com o progenitor.

“A frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar como aquela pessoa agiria ou pensaria. O respeito demonstra consideração, deferência; sentimento positivo por uma pessoa e também ações específicas e condutas representativas daquela estima”, escreveu na legenda do vídeo.

“Estou com uma angústia no meu peito. Acho que quando dividimos, multiplicamos o que é bom e quando alguma coisa não é muito boa, ela melhora. Acho que a divisão é a melhor opção”, começou por confessar.

“Vou contar-vos o que aconteceu. Cheguei de viagem e as crianças voltaram para minha casa, graças a Deus, pois estava morta de saudades, porém, vamos aos acontecimento. Primeira coisa, estava a abraçar as crianças, a falar das coisas, dando um presente que trouxe e, de repente, a Liz passou a cantarolar uma música que era um funk onde dizia: ‘senta aqui no pai’. […] Quase enfartei. Primeiro porque na minha casa não tem funk que fala palavrão, até tem uns que gosto e permito, porque adoro a batida do funk, porém, desde que tenha sido composta com respeito sem expressões ‘sujas’ “, desabafou realçando que pediu à filha que não cantasse aquela música.

De seguida, referiu o que aconteceu durante o jantar: “Estou a dar o jantar, o Bem vira-se para mim – em frente aos meus pais – e diz: ‘Bom, como o meu pai só pensa no skate do Dom, claro que ele se esqueceu de nos levar ao karaté, só o lembrei quando estávamos no carro’. Então, estou a pagar o karaté porque as crianças pediram para fazer e das três aulas que o Pedro tinha que os levar, eles só foram a uma. Mas o que mais dói é uma criança de seis anos já ter essa consciência e se expressar dessa maneira”, frisou.

A também atriz revelou um outro episódio que a filha contou: “Quando fomos dormir, a Liz do nada disse: ‘Mamã, a que horas é que a carrinha nos vem buscar?’ Disse-lhe que passavam em nossa casa entre as 8h30/8h35h, como sempre. E ela disse: ‘Aí, que bom’. Toda fofinha, já deitada na cama. […] O Bem disse que chegavam sempre atrasados. […] ‘E é muito chato, mamã, porque entramos sempre na sala e a professora obriga-nos a pedir desculpa pelo atraso’. Que até acho correto, uma vez que estão atrasados. Mas se todos os dias, ou pelo menos 70% ou 80% das vezes, chegares atrasado, não estares na fila, entrares e começares o dia já a pedir desculpa, não me parece uma coisa muito boa para uma criança de seis anos”, acrescentou.

“Estou enlouquecida mas, ainda assim, tento evitar o quebra pau para não viver o que já vivi quando era pequena, que é esse terror entre pai e mãe. E já tivemos um momento muito forte de terror que foi quando nos separamos. Apesar disso tudo, ainda agradeço a Deus que ele more ao lado da minha casa, que goste destas crianças e que é uma pessoa honesta. O meu quadro podia estar muito pior. Mas é muito frustrante saber que tiveste filhos com uma pessoa que não te respeita, não tem empatia por ti, que não leva em consideração as coisas”, disse.

A comunicadora referiu tristeza que sente pela situação. “Fico triste de ver que os meus filhos mais novos, os gémeos, já sentem que existe essa diferença se não o Bem não teria falado ‘Como o pai só pensa no skate do Dom esqueceu o nosso Karaté. Mas ainda assim está todo o mundo com saúde. […] Mas ainda assim não consigo colocar isso em pauta, porque não consigo discutir qual é a argumentação? Não tem, é falta de empatia, de respeito. Há muito me sinto desrespeitada, mas agora começou a resvalar nas crianças e aí fico assim mão suando e angustiada”.

Recorde-se que Luana Piovani manteve um casamento com Pedro Scooby desde 2013 a 2019 e dele resultaram Dom, de nove anos, e os gémeos Bem e Liz, de seis.