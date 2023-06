Luana Piovani e ex-marido com opiniões opostas sobre o pedido de desculpas de Neymar

Neymar publicou nas redes sociais um pedido de desculpa à companheira pela traição. Luana Piovani ironizou, Pedro Scooby apoiou.

Depois dos rumores e da polémica de uma alegada traição, ontem Neymar confirmou a relação extraconjugal. O jogador brasileiro partilhou no Instagram um pedido de desculpas público à namorada que está grávida do primeiro filho do casal, Bruna Biancardi. O avançado do Paris Saint-German confessou que errou e que esse “erro” foi “injustificável”.

Muitas foram as palavras de apoio a Neymar, outras tantas de que o erro não deve ser perdoado. Face à publicação, a atriz brasileira Luana Piovani parece estar do lado de que não deve ser esquecido.

Na sua conta do Instagram, Luana partilhou a publicação do jogador brasileiro e em tom irónico escreveu: “Vi no doc dos Racionais (grupo de rap brasileiro) a frase genial: ‘Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém’”.

O ex-marido e pai dos filhos da atriz parece ter a opinião contrária. O atleta Pedro Scooby é amigo de Neymar e na publicação do atacante brasileiro mostrou apoio: “Viva o amor”.

É de recordar que Luana Piovani está no elenco da quarta temporada da série da OPTO “O Clube”.