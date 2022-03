Luana Piovani posa em lingerie para o namorado

Luana Piovani partilhou imagens que o namorado, Lucas Bittencourt, captou nas quais a atriz brasileira surge em lingerie.

A intérprete brasileira fez subir a temperatura nas redes sociais ao publicar no seu InstaStories retratos que, originalmente, foram colocados no perfil de Instagram do seu companheiro.

Numa das imagens divulgadas, a artista, que integra o elenco da série “O Clube”, do serviço de “streaming” da SIC Opto, aparece de lingerie, com um casaco preto e copo de vinho na mão.

Lembre-se que, em janeiro deste ano, Luana Piovani revelou a identidade do namorado, publicando várias imagens do casal. Até ao momento, a atriz tinha partilhado apenas alguns momentos sem mostrar o rosto do companheiro.

A relação foi anunciada aos admiradores em novembro do ano passado.