Luana Piovani vai viver Natal longe do filhos

Luana Piovani vai viver esta época natalícia sem a companhia dos filhos, Dom, Bem e Liz, e dos seus pais. “Natal diferente esse”, afirmou.

A atriz brasileira, que integra o elenco da série da Opto SIC “O Clube”, está a viver em Portugal e vai passar o Natal por cá. No entanto, a intérprete não terá a companhia da sua família.

“Natal diferente esse… Sem meus pais, tampouco meus filhos. Um Natal que combina com esse ano doido”, escreveu Luana Piovani no perfil de Instagram, em jeito de desabafo.

Contudo, a atriz mostrou-se contente com o resultado final deste ano. “Parecia ruim, porém, que resolveu surpreender no seu final: ganhei ‘O Clube’ e a Michelly, a confirmação da segunda temporada do ‘Luana É de Lua’ #luanaédelua e um novo e imenso amor. A vida e suas surpresas”, acrescentou.

Os três filhos da intérprete são fruto do casamento terminado com o surfista Pedro Scooby. Atualmente, Luana Piovani vive um novo namoro, tal como já tinha demonstrado nas redes sociais.