Luana Piovani partilha imagens dos bastidores da nova novela da SIC

Luana Piovani partilhou, esta quinta-feira, 25 de agosto, imagens dos bastidores da nova novela da SIC, na qual dá vida à personagem “Vanda”.

A atriz brasileira, de 45 anos, está a gravar a sua primeira novela em Portugal. Trata-se do novo projeto televisivo do terceiro canal do qual faz parte também a atriz Sara Matos.

No perfil de Instagram, a intérprete mostrou os bastidores da trama, com um vídeo no qual surge a ser maquilhada e a gravar várias cenas. “Clipe da ‘Vanda’”, escreveu na legenda da publicação.

Em junho, a artista anunciou que iria fazer a sua estreia em novelas portuguesas, mostrando-se contente com o desafio. “Vou fazer uma novela portuguesa”, contou aos seguidores, na altura.

Em Portugal, Luana Piovani já participou em séries como “O Clube”, da OPTO, “Patrões Fora”, e o concurso “A Máscara”, ambos da SIC, e “Auga Seca”, da RTP1.