Luana Piovani revela ter tido “vergonha” de admitir ao namorado que tinha menopausa

Luana Piovani revelou, em entrevista à revista brasileira “Quem”, que teve vergonha de admitir ao namorado que estava a entrar na menopausa.

A atriz, que integra a novela “Sangue Oculto”, da SIC, começou a perceber que estava a entrar na menopausa. Assim que isto aconteceu, a intérprete contou ter ficado com vergonha.

“Quando comecei a sentir, identifiquei e fiquei com vergonha de comentar com o meu namorado”, explicou, referindo de seguida que a timidez “durou pouco” tempo e acabou por contar.

A artista namora com Lucas Bittencourt. Luana Piovani revelou a identidade do namorado em janeiro do ano passado. Até à revelação, a atriz tinha partilhado alguns momentos sem mostrar o rosto do companheiro.

A relação foi anunciada aos admiradores em novembro de 2020.