Luana Piovani vive novo namoro: “Estou com a roupa do boy”

Luana Piovani assumiu publicamente, esta quarta-feira, estar a viver um novo namoro. A atriz brasileira da SIC não revelou a identidade do companheiro.

A intérprete, que integra o elenco da série “O Clube”, do serviço de “streaming” da SIC, mostrou-se de manhã a sair de casa para mais um dia de trabalho vestida com a roupa do novo namorado.

“Coloquei um filtro para ficar gata, a sair para trabalhar com uma super chuva. Cheio de água aqui no chão. Estou com a roupa do boy. Uma delícia vestir a roupa do boy, não é? Eu amo”, confessou.

A última relação conhecida de Luana Piovani foi com o israelita Ofek Malka.

A artista é mãe de Bem, Dom e Liz. Os três filhos são fruto do casamento terminado entre a atriz e o surfista Pedro Scooby.