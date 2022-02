Luccas Neto emociona Altice Arena com homenagem a Marília Mendonça

O Youtuber brasileiro deu este sábado, 6 de novembro, o segundo concerto esgotado no pavilhão em Lisboa e lembrou a cantora que perdeu a vida num acidente de aviação.

As últimas palavras de Luccas Neto num dos espetáculos esgotados que deu este sábado na Altice Arena, em Lisboa, foram para a cantora Marília Mendonça, que ontem perdeu a vida num acidente de avião em Minas Gerais, no Brasil.

No final do concerto e depois de agradecer a avó – “foi mãe e pai para mim” – o YouTuber brasileiro pediu para as luzes da Altice Arena se apagarem e para os milhares de espectadores acenderem as luzes dos telemóveis. Luccas Neto frisou que “mais uma estrela está no ceu” e pais e filhos que lotaram a Altice Arena gritaram, em uníssono, o nome “Marília”.