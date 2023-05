Luciana Abreu acusa, novamente, Daniel Souza de “abandonar” as filhas

Luciana Abreu acusa Daniel Souza de “abandonar” as filhas e quer avançar para tribunal para serem revistos os valores da pensão de alimentos.

Em declarações à revista “TV 7 Dias”, o advogado de Luciana Abreu revelou que Daniel Souza, ex-companheiro da artista, “abandonou” as filhas.

“As miúdas continuam completamente abandonadas por parte dele. De vez em quando manda SMS a dizer que está cheio de saudades das filhas, de facto, a Luciana respondeu às primeiras, mas pediu-me informação e eu disse-lhe que deixasse de responder, porque isto era uma brincadeira, uma vez que ele diz que tem muitas saudades, mas não manda uma prenda de Natal, não faz um telefonema pelos anos”, explicou.

Segundo o site “Flash”, o advogado de Daniel Souza contrapõe o que foi dito e afirma que é Luciana quem não permite qualquer contacto entre o pai e as filhas.

A apresentadora do programa “Domingão”, transmitido pela SIC, quer avançar para tribunal para rever os valores da pensão de alimentos. Quem confirmou a informação foi o comentador Adriano Silva Martins: “Ele paga 230 euros por cada filha, são 460 euros no total. Luciana quer uma revisão destes valores, porque estes foram acordados em pandemia, e diz que neste momento Daniel Souza está em condições de pagar mais por cada filha”.

Luciana Abreu e Daniel Souza são pais de duas meninas, as gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos. A artista tem, também, duas filhas do relacionamento terminado com Yannick Djálo, Lyonce Viktórya, de 12 anos, e Lyannii, de dez.