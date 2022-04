Luciana Abreu celebra aniversário ao lado das filhas

Luciana Abreu celebrou o seu 35.º aniversário rodeada de família. A cantora partilhou uma fotografia do momento em que está abraçada às quatro filhas.

A também atriz, que integra o elenco da novela “Terra Brava”, deixou-se fotografar quando estava atrás do bolo de aniversário, pronta para soprar as velas e partilhou o resultado final no Instagram.

“Queridos do meu coração, fãs, público, amigos, familiares, sim… a todos vós eu agradeço, o vosso carinho, amor, solidariedade, generosidade, proteção, confiança, companhia. Obrigada por existirem e por fazerem parte das nossas vidas. Os meus 35 anos (21 lado a lado )”, referiu.

https://www.instagram.com/p/CAn_wnEntmg/

Luciana Abreu agradeceu ainda à “querida” amiga Erliane pelo empenho ao longo dos anos.

“Obrigada à querida amiga Erliane. Mais uma ano ao nosso/teu lado. Aniversário após aniversário, surpreendes-me cada vez mais com os teus bolos suculentos (não resisto a lamber os dedos). Uma amizade solidificada e soldada com tanto profissionalismo à mistura. Um bem-haja a todos nós”, rematou.

LEIA TAMBÉM: