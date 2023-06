Luciana Abreu apoia a filha Lyonce na entrada no mundo da moda

A filha mais velha de Luciana Abreu, Lyonce Viktórya, dá os primeiros passos no mundo da moda e tem todo o apoio e carinho da mãe.

Luciana Abreu já tem recorrido às redes sociais para partilhar momentos e o início de carreira da filha Lyonce Viktórya no mundo da moda.

A filha mais velha da atriz e cantora e do futebolista Yannick Djaló já participou em produções fotográficas para uma agência e realizou um curso de modelo.

Neste fim-de-semana, Lyonce participou num desfile e a mãe não deixou de assinalar os momentos.

Junto das imagens que partilhou, Luciana Abreu deixou uma mensagem carinhosa à filha de 12 anos.

“Que bom ser eu mãe e ela ser filha. Que bom fazer parte dos sonhos, ajudar a concretizar sonhos e ensinar que a realidade não é apenas um sonho. Amo-te filha”, escreve a atriz.

Além de Lyonce, Luciana Abreu é mãe de Lyannii, ambas fruto do relacionamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com o guia turístico Daniel Souza.