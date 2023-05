Luciana Abreu arrasa na Queima das Fitas, no Porto: “Cantar para mais de 40 mil pessoas”

Luciana Abreu agradeceu ao público da Queima das Fitas, no Porto. A eterna “Floribella” cantou para “mais de 40 mil pessoas”.

Casa cheia: Luciana Abreu atuou na Queima das Fitas, no Porto, com os grandes sucessos da série juvenil “Floribella”, que a popularizou na SIC há 20 anos.

Com um look carregado de vida, e lantejoulas, a artista levou vários fãs à loucura quando entrou e interpretou o tema “Assim será”.

“Lucy”, como é muitas vezes apelidada, foi convidada do “Revenge of the 2000s”, uma equipa que faz vários espetáculos de norte a sul do país onde homenageiam os grandes êxitos dos anos 2000.

Os concertos ao vivo são outra forma da cantora mostrar o seu trabalho, além de atriz e apresentadora, aos domingos, no “Domingão”, da SIC, ao lado de Emanuel, João Baião ou Débora Monteiro.

“Cantar para mais de 40 mil pessoas que cresceram a ouvir as minha músicas, é a eterna magia da ‘Floribella’. Amo-vos a todos. Obrigada Porto”, escreveu Luciana Abreu nas redes sociais.

Além de Luciana Abreu, a noite de 13 de maio da Queima das Fitas do Porto contou com atuações de Luke D’Eça, dos 4Taste, TT, Carolina Torres e muita animação.

Recorde-se que, na semana passada, a atriz, cantora e apresentadora foi notícia depois de ter saldado uma dívida a Daniel Souza, pai das filhas mais novas.