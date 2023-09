Luciana Abreu batizou as filhas gémeas Amor e Valentine

As filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, já foram batizadas. Nas redes sociais, a apresentadora do “Domingão” partilhou registos do momento.

Esta quarta-feira, 20 de setembro, Luciana Abreu recorreu às redes sociais para partilhar registos de um momento especial. As filhas gémeas, Amor e Valentine, já foram batizados e a mãe não escondeu a emoção.

“Entrámos na Igreja à procura de Jesus e saímos com Jesus no coração. ‘Mamã, o Jesus é mágico, mas devia vir dar abraços às pessoas. Se nos portamos bem Jesus não sai do nosso coração. Não podemos mais fazer birrinhas, mas se fizermos ele volta’ (conversa entre a Amoor e Valentine). Sobre um amor eterno”, escreveu a apresentadora do “Domingão”, das tardes da SIC ao fim de semana, na legenda das fotografias.

A madrinha das meninas, Micaela Medeiros, reagiu na caixa de comentários: “Os nossos amores, as nossas bênçãos. Minhas afilhadas mais lindas do mundo”, referiu.

Recorde-se que, além das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, fruto do casamento terminado com o guia turístico Daniel Souza, Luciana Abreu é, também, mãe de Lyonce, de 12 anos, e Lyannii, de dez, que nasceram da relação com o futebolista Yannick Djaló.