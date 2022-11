Luciana Abreu canta com as filhas em direto no “Domingão”

Luciana Abreu recebeu, este domingo, 6 de novembro, a visita das filhas gémeas, Amoor e Valentine, no programa das tardes “Domingão”, da SIC.

A cantora, de 37 anos, cantou com as filhas gémeas pela primeira vez em televisão. No perfil de Instagram, a intérprete eternizou o momento, mostrando-se rendida.

“Hoje tive uma visita muito especial no camião do ‘Domingão’. Obrigada, meu Deus”, pode ler-se na legenda.

Além de Amoor e Valentine, que são fruto do casamento terminado com Daniel Souza, Luciana Abreu também é mãe de Lyonce e Lyannii, que nasceram durante a relação anterior com Yannick Djaló.