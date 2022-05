Luciana Abreu canta os parabéns rodeada pelas filhas: “Obrigada Deus pela bênção”

Luciana Abreu celebrou 37 anos esta quarta-feira, 25 de maio, e a festa não podia ter sido mais especial. Com um bolo em forma de borboleta azul, a intérprete soprou as velas e cantou os parabéns rodeada pelas filhas.

A atriz e cantora partilhou o momento na sua página de Instagram e a felicidade era notória. “O verdadeiro luxo é ter em casa aquilo que te faz feliz. Obrigada meu Deus, infinitamente obrigada pela tamanha bênção que me deste”, escreveu.

Na caixa de comentários as mensagens de parabéns rapidamente se multiplicaram. Destaque para o comentário de Francisca Pereira e Pedro Carvalho.

Luciana Abreu é mãe de quatro meninas, Lyonce e Lyannii, frutos da relação que manteve com Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, resultado da relação também já terminada com Daniel Souza.