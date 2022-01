Luciana Abreu recebe carta de amor de uma das filhas

Luciana Abreu recebeu uma carta de amor de uma das suas quatro filhas. O gesto deixou os seguidores enternecidos nas redes sociais.

A atriz da SIC acabou o dia de segunda-feira da melhor maneira ao receber uma declaração de amor. Sem identificar a filha autora da iniciativa, a também apresentadora mostrou a carta presente aos fãs no Instagram.

“Sabes mamã tu não és uma coisa para mim, tu és a minha mamã que eu amo de verdade”, pode ler-se na fotografia publicada pela intérprete.

“Que fofinha! É nestas alturas que se vê como a Luciana, além de uma grande mulher, é uma grande mãe”, comentou uma seguidora.

“Oh Lucy… Que coisinha tão fofa né? Chegar a casa e receber uma coisinha dessas tão ternurenta”, atirou outro.

Recorde-se que Luciana Abreu tem quatro filhas, Lyonce, de nove anos, e Lyannii, de sete, que nasceram durante o antigo relacionamento com Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, que são fruto do ex-casamento com Daniel Souza.

Atualmente, no pequeno ecrã, o público pode ver a comunicadora no programa “Domingão” e na novela “Terra Brava”, da SIC.

