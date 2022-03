Luciana Abreu dança com as filhas

Luciana Abreu revelou nas redes sociais que se divertiu esta sexta-feira a dançar com as quatro filhas.

A atriz e cantora enterneceu os seguidores ao partilhar vários vídeos nos quais surge com as quatro filhas, Lyonce, de oito anos, Lyanni, de sete anos, e das gémeas Valentine e Amoor, de dois anos, vestidas de igual e a dançarem animadas.

“Meus queridos o ‘Domingão’ vai ser em Ourém. Por aqui já se aprende a coreografia das #dominguetes”, gracejou a artista na legenda da publicação, referindo-se ao formato da SIC que apresenta juntamente com João Baião, Diana Chaves, Raquel Tavares e João Paulo Sousa.

Recorde-se que Lyonce e Lyanni nasceram da relação terminada entre Luciana Abreu e com Yannick Djaló. Já as gémeas Valentine e Amoor são fruto do casamento também já terminado com Daniel Souza.

