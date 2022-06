Luciana Abreu deixa mensagem a vítimas de violência doméstica: “Vençam o medo”

Luciana Abreu partilhou, esta terça-feira, 7 de junho, uma mensagem direcionada a todas as vítimas de violência doméstica.

A atriz e apresentadora partilhou a capa do “Jornal de Notícias” que dá conta de 13 mortes, este ano, associadas a este tipo de crime. “Basta” e “Vergonha”, começou por afirmar.

“A cobardia do homem! Queridas, quando somos reféns do medo, a tendência é piorar, cada vez mais! Vençam o medo, por favor. Denunciem estes cobardes! Procurem ajuda e proteção! Não tenham vergonha que o mundo saiba do que se passa”, acrescentou de seguida.

Recorde-se que Luciana Abreu ganhou, este mês, o processo contra o ex-marido, Daniel Souza, por violência doméstica. O guia turístico foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão, no entanto, o Tribunal de Cascais suspendeu a pena por acreditar que a voz de prisão é suficiente para evitar crimes futuros.

O ex-casal tem ainda duas filhas em comum, Amoor e Valentine. A intérprete é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, frutos do relacionamento que manteve com Yannick Djaló.