Luciana Abreu despede-se da Grécia: “Berço da Humanidade”

Após uns dias de férias na Grécia, Luciana Abreu despediu-se do país e já está de regresso a Lisboa.

Tudo o que é bom tem um fim. Inclusive as férias, que antecedem o regresso à vida normal e ao trabalho. Depois de uns dias a aproveitar o bom tempo na Grécia, assim como as praias de água azul e as paisagens, Luciana Abreu despediu-se do país.

“Não tinha estado na Grécia, mas tinha muita curiosidade. Foi na Grécia que se iniciou a filosofia ocidental, a democracia, a literatura, a historiografia e as artes cénicas ocidentais, desde as tragédias até as comédias. Na Grécia respira-se cultura e arte”, disse.

“Foram dias muito positivos. A gastronomia é maravilhosa. As paisagens são deslumbrantes. Os residentes são extremamente acolhedores. Fiquei alojada em Santorini e é uma localidade sem igual. Visitei tudo aquilo que podia nos dias em que estive na Grécia: museus, o maior vulcão da Grécia, fiz passeios de barco, vi o mais bonito por do sol que presenciei até hoje, fui cantar ao karaoke, visitei Fira, Mikonos”, contou.

Contudo, as férias chegaram ao fim e a apresentadora já está de volta a Lisboa. “Quando cheguei os passarinhos deram-me as boas-vindas. Mas antes de partir para meu Portugal foram despedir-se. No berço da Humanidade, Grécia”, escreveu numa partilha das redes sociais.