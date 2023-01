Luciana Abreu destaca conquista da filha

Mãe orgulhosa de quatro meninas, Luciana Abreu, partilha frequentemente conteúdos sobre as filhas, tal como aconteceu este sábado, 28 de janeiro.

Através do seu perfil de Instagram, a atriz e apresentadora destacou uma das conquistas da sua filha Lyannii nas aulas de equitação.

“Hoje foi o dia tão esperado e desejado – Mãe filha. Eu a esforçar-me ao máximo para acompanhar esta linda cavaleira. Foi a primeira vez em que andou sozinha e já a galope”, escreveu.

Recorde-se que Lyanni e Lyonce são frutos da relação que Luciana Abreu manteve com Yannick Djaló. Já as gémeas Amoor e Valentine nasceram durante o casamento já terminado com Daniel Souza.