Luciana Abreu: “Dou comigo a pensar na incapacidade e infelicidade de quem não valoriza”

Luciana Abreu está a aproveitar a máximo a sua posição como figura pública para dar voz aos que mais precisam de ajuda neste momento de quarentena devido à Covid-19.

A atriz, que integra o elenco da novela “Terra Brava ” (SIC), refletiu sobre as pessoas que enfrentam maior necessidades durante este isolamento e partilhou a opinião, no perfil da rede social Instagram.

“Por vezes, dou comigo a pensar na incapacidade e infelicidade de quem não valoriza e maximiza o seu tempo, criando e doando o seu contributo, seja ele de que forma for, em prol do bem-estar do próximo”, escreveu a intérprete, no InstaStories.

“Pobres dos mal-amados e ignorantes, que nada fazem, nem por eles próprios. Haja luz que os ilumine. Não percam tempo”, alertou Luciana Abreu, afirmando que a “vida é demasiado curta”.

