Luciana Abreu e Yannick Djaló chegam a acordo sobre as filhas

Após uma luta afincada nos tribunais, Luciana Abreu quer chegar a acordo com Yannick Djaló sobre a guarda das filhas.

Após a separação com Yannick Djaló, Luciana Abreu impediu o jogador de ver as filhas durante dois anos.

No início de maio, a estrela da SIC baixou a retaguarda e permitiu que o pai se encontrasse com as filhas, Lyonce, de 12 anos, e Lyannii, de 11 anos. Contudo, no convívio esteve presente Ana Micaela, amiga de Luciana.

Maya revelou, no entanto, que já aconteceu um segundo encontro entre pai e filhas, mas, desta vez, a sós.

“As filhas de Luciana Abreu e Yannick Djaló voltaram a estar com o pai no passado domingo, este é já o segundo encontro após vários anos de separação. Desta vez pai e filhas estiveram a sós ao contrário do que aconteceu antes quando o reencontro de Lyonce e Lyannii foi acompanhado por Ana Micaela, amiga próxima de Luciana Abreu”, disse a comentadora.

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, adiantou, ainda, que a eterna “Floribella” quer regularizar a situação em tribunal: “A ideia da cantora é que as meninas passem dois fins de semana por mês com o pai”.