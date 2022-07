Luciana Abreu emocionada com a filha: “Ainda não consegui parar de chorar”

Luciana Abreu mostrou-se emocionada depois da filha Lyannii ter acabado mais uma fase na vida escolar. A atriz mostrou tudo nas redes sociais.

Dia de mais uma conquista familiar. Lyannii, uma das quatro filhas de Luciana Abreu, cumpriu mais uma fase da vida escolar e a mãe mostrou-se muito emocionada nas redes sociais.

“Ainda não consegui parar de chorar. Chorar de alegria é tão raro e tão bom. Entreguei as minhas quatro filhas a este externato, à nossa admirada e amada avó Jesus, à sua família…”, começou por escrever a atriz e cantora nas redes sociais.

“Já é a segunda filha que daqui sai, para uma nova viagem, para mais um salto da vida, com alegria, humildade, excelentes notas…. Filha querida, Lyannii, minha Nini, que orgulho filha. És tão boa filha, tão boa mana, tão boa amiga, tão boa aluna, tão prendada, tão boa menina. És tudo o que eu sonhei. Obrigada por tudo filha. Obrigada meu Deus por teres confiado este amor sem dimensão”, concluiu Luciana Abreu.

Recorde-se que a intérprete é ainda mãe de Lyonce, também fruto do relacionamento com o futebolista Yanick Djaló e das gémeas Amoor e Valentine, que nasceram do casamento com o guia turístico Daniel Souza, com quem travou uma batalha em tribunal devido a acusações de violência doméstica.