Luciana Abreu faz dueto com filha mais velha

Luciana Abreu surpreendeu os fãs, através das redes sociais, com um dueto juntamente com a filha mais velha, Lyonce.

A atriz interpretou, juntamente com a filha, de nove anos, a música “Hallelujah”, de Leonard Cohen, um momento que fez questão de partilhar nos InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Já fazemos harmonias. Também se ri como a mãe”, escreveu a também cantora na legenda de uma série de vídeos publicados, nos quais mostrou-se orgulhosa.

Recorde-se que Luciana Abreu ainda é mãe de Lyannii, de sete anos, do casamento terminado com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do ex-marido Daniel Souza.