Luciana Abreu garante que foi convidada para Carnaval da Figueira da Foz

Luciana Abreu garante que foi convidada para o carnaval da Figueira da Foz, apesar da associação de Buarcos garantir que só convidou Bruna Gomes.

Através do seu advogado, António Leitão, Luciana Abreu garantiu nas últimas horas que foi convidada para animar o carnaval de Buarcos, na Figueira da Foz. “Há que repor a verdade confirmando que já a 20 de dezembro havia contactos para esse efeito com esta autarquia”, refere um comunicado.

“Sucede que para aceitar essa intervenção a Luciana teria de estar liberta de participar na programação da SIC. Não foi possível conciliar uma vez que a estação SIC entendeu solicitar a presença da Luciana no programa da SIC”, acrescenta a missiva.

“A Luciana sente-se muito agradecida pelo interesse manifestado pela autarquia da Figueira da Foz e espera numa outra oportunidade poder ter condições para aceitar tão honroso convite”.

No entanto, a associação de Buarcos felicita a “parceria com Bruna Gomes” e garante que “não houve negociações com mais nenhuma figura pública”.