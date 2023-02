Luciana Abreu: há rumores de uma nova paixão

Luciana Abreu estará, de novo, apaixonada. A atriz e cantora da SIC pode, assim, dar uma nova oportunidade ao amor.

A atriz e cantora da SIC terá encontrado um novo amor, segundo a Imprensa: o cavaleiro João Moura Caetano terá conquistado o coração de Luciana Abreu.

Recorde-se que a artista tem quatro filhas, duas fruto da relação com o futebolista Yannick Djaló – Lyonce e Lyanii -, e duas do casamento terminado com o empresário Daniel Souza, Amoor e Valentine.

Na tarde deste sábado a artista mostrou-se emocionada com o depoimento de Emanuel, colega do “Domingão”, que a elogiou na SIC. “É um diamante que se tem mostrado e é a nossa rainha. Temos uma parceria para a vida”, contou o artista no programa de Fátima Lopes.