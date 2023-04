Luciana Abreu “incendeia” as redes sociais com fotos em biquíni

A apresentadora e atriz Luciana Abreu está a passar férias no Algarve e aproveitou para atualizar a conta de Instagram com fotografias em biquíni.

Que Luciana Abreu é portadora de umas curvas de sonho, já não é novidade. Desta vez, a apresentadora foi passar férias a Albufeira, no Algarve, e decidiu presentear os fãs com várias fotografias sensuais.

Em fato de banho reduzido, a estrela de televisão ainda deixou um apelo: “Não nos comparemos com os outros. Viemos ao mundo para sermos nós, não uma imitação de outra pessoa. Aceitarmo-nos como somos, amarmo-nos verdadeiramente, permitindo-nos viver todos os momentos”.

“Sou grata por todas as mensagens que recebo, mas por mais que me peçam ‘ajuda’, dicas ou truques… a verdadeira ajuda só pode depender de nós próprios. Para atingirmos objetivos é fundamental termos foco, determinação, sabedoria, conhecimento, espírito de sacrifício e principalmente regras e disciplina”, rematou.

Recorde-se que, a atual namorada do cavaleiro João Moura Caetano, sentiu-se mal durante o programa “Domingão”, da SIC, do passado dia 26 de março. “Por vários momentos pensei que ia desfalecer de cansaço e fraqueza”, referiu, mas acabou por conseguir permanecer no programa.