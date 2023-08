Luciana Abreu já viu o Papa. Judite Sousa aguarda no Parque Eduardo VII

Os famosos têm recorrido às redes sociais para falar sobre a JMJ. Luciana Abreu conseguiu ver o Papa, enquanto Judite Sousa aguarda no Parque Eduardo VII.

No âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa Francisco está em Portugal. Milhares são os fiéis, que vieram de toda a parte do mundo, para assistir a este momento.

Concentrados em Lisboa, nem todos têm a oportunidade de avistar o chefe da Igreja Católica, mas Luciana Abreu está entre os felizardos. A apresentadora do programa “Domingão”, da SIC, recorreu às redes sociais para partilhar o momento em que viu o Papa Francisco, dentro do carro, durante o trajeto que o Sumo Pontífice fez até Cascais.

“Algumas pessoas trazem alegria onde quer que vão, e algumas pessoas trazem alegria sempre que vão. Papa Francisco, que a sua presença incentive cada vez mais o amor e o respeito entre todos nós. Obrigada por tudo”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os fãs não tardaram a reagir. “Até me arrepiei quando o carro apareceu, bom sinal”, “Veio abençoar Portugal” e “É isso mesmo Lucy” são alguns dos exemplos.

Judite Sousa, em contrapartida, continua a aguardar no Parque Eduardo VII a chegada da figura mais importante da Igreja Católica.

Recorde-se que a jornalista esteve no Vaticano, no passado mês de maio, onde destacou a imagem do Papa Francisco: “Nas imagens televisivas, a figura de Francisco enche os ecrãs. Ao vivo, é diferente mas não menos impactante”, escreveu, na altura.