Luciana Abreu admite que se sente “melhor” desde que ficou “maluca”

Luciana Abreu admitiu, esta quarta-feira, que se sente “melhor” desde que ficou “maluca”. “A vida corre-me bem”, garantiu a atriz.

A também apresentadora, de 35 anos, encara a vida com outra leveza a partir do momento em que começou a preocupar-se menos com as críticas que lhe chegam “todos os dias” de pessoas que a rodeiam.

“Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor. A vida corre-me bem. Não vejo problemas e percebo que todos os dias têm um fim. Logo, não me preocupo. Não ligo nenhuma a p**** nenhuma. É como se tivesse uma capa impermeável à m**** que me chega diariamente. E a quantidade de sorrisos que dou em troca de trombas é fenomenal”, referiu.

“As pessoas não percebem e há quem fique mais trombudo ainda. É que por umas trombas, outras devem responder. Mas eu, como estou maluca, não tenho de cumprir esse código. Aliás, não tenho de cumprir código algum. A decisão de ficar maluca não me parece que tenha sido consciente”, lembrou.

A intérprete revelou que acordou um dia e sentiu-se assim. “Aos poucos fui-me habituando e comecei a apreciar as maravilhas de ter ‘flipado’. Às vezes, eu sinto que é como uma férias que estou a tirar, só que agora as férias não acabam. Não tenho de fazer as malas e voltar a ser normal outra vez. Ser maluca traz tanta leveza que até ando mais direita e as dores no pescoço desapareceram-me por completo”, acrescentou.