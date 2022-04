Luciana Abreu triste com a morte do cão Romeu: “Sabes que me fizeste feliz”

Luciana Abreu demonstrou estar triste com a morte do seu cão Romeu. A atriz despediu-se publicamente do animal de estimação com uma mensagem repleta de saudades.

A também cantora fez questão de se despedir, esta sexta-feira, 2 de julho, no perfil da rede social Instagram, do seu melhor amigo de quatro patas.

“Meu amigo, meu companheiro, no caminho que fizeste ao meu lado fui feliz. Agora caminhas sozinho para o teu céu. Sabes que me fizeste feliz”, admitiu a intérprete da SIC na legenda de um vídeo do animal.

Entre as várias mensagens de apoio de internautas que surgiram na publicação de Luciana Abreu, destaque para a da atriz Marta Faial. “Lamento muito! Um beijinho de muita força”, comentou a intérprete.

O público pode acompanhar o trabalho da atriz com a novela “Amor, Amor”, da SIC.