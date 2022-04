Luciana Abreu mostra filhas a serem vacinadas contra a Covid-19

Luciana Abreu decidiu partilhar com os seus seguidores o momento em que as suas filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii, foram vacinadas contra a Covid-19, no Estoril.

A cantora e atriz publicou, este sábado, 8 de janeiro, dois pequenos vídeos onde é possível as duas irmãs serem vacinadas.

“Parabéns meus amores”, legendou a mãe orgulhosa.

Recorde-se que as irmãs são fruto do casamento, já terminado, com o jogador de futebol Yannick Djaló. Contudo, a também apresentadora é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, resultado do casamento, também já terminado, com o guia turístico Daniel Souza.

Atualmente a artista pode ser vista na pele de “Rebeca Sofia”, na trama “Amor Amor”, na SIC, e no programa “Domingão”, também na estação de Paço de Arcos.