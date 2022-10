Luciana Abreu mostra nova tatuagem: “Ficou perfeita”

Luciana Abreu fez uma nova tatuagem. A atriz partilhou o resultado final nas redes sociais e recebeu vários elogios dos seguidores.

Aos 37 anos, a intérprete inscreveu no corpo um desenho de uma clave de sol, fazendo uma homenagem à música. O momento da tatuagem foi captado e publicado no perfil de Instagram.

A também apresentadora do programa “Domingão”, da SIC, fez a tatuagem às mãos de uma tatuadora. “Uma equipa formada somente por mulheres artistas que através do seu talento dão vida ao The Ink Office”, escreveu.

“Somos mulheres cheias de sonhos e objetivos que procuram todos os dias evoluir através da arte. A essência de cada de uma nós torna o nosso estúdio um lugar único e especial para quem aqui passa”, referiu.

“Arrasaram! Ficou perfeita”, “A tatuagem está linda” e “Ficou perfeita” foram vários dos elogios que apareceram, rapidamente, na secção de comentários da publicação de Luciana Abreu.