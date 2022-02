Luciana Abreu orgulhosa das filhas na escola: “O meu coração não aguenta”

Com o final do ano escolar, a atriz da SIC mostrou-se feliz com o desempenho das quatro filhas e partilhou o contentamento nas redes sociais.

Uma mãe orgulhosa com as notas das filhas. Foi assim que a “Tina” da novela da noite da SIC “Terra Brava” se mostrou nas redes sociais, ao partilhar com os seguidores o bom desempenho de Lyonce, Lyanii, Amoor e Valentine na escola.

“Quando se tem quatro filhas maravilhosas que merecem todo o meu esforço e dedicação. Sim… esta é a homenagem que a mamã vos faz”, começou por escrever Luciana Abreu no perfil de Instagram.

“Parabéns minhas filhas por terem passado de ano com excelentes notas. Excelentes.

Só posso pedir uma coisa a Deus… que haja saúde, porque de resto, vocês conseguem superar sempre as minhas expectativas”.

“Sim, estou muito orgulhosa! Obrigada e Parabéns a todos os profissionais do Externato Eduarda Maria, pois são exemplares. Desculpem a partilha, mas o meu coração de mãe não aguentou tanta alegria”, rematou Luciana Abreu.