Luciana Abreu partilha novas imagens das filhas e fala em amor

Luciana Abreu partilhou novos registos ternurentos das suas filhas no seu perfil de Instagram.

A cantora e apresentadora publicou vídeos e fotografias das suas quatro filhas, Lyonce e Lyannii, fruto da relação que manteve com Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, que nasceram durante o seu casamento também já terminado com Daniel Souza.

“Uma vida com Amor”, escreveu Luciana Abreu como legenda da sua partilha.

Recorde-se que a intérprete voltou a encontrar a paixão recentemente. A também atriz já confirmou o romance com o cavaleiro João Moura Caetano.